Самолет Lufthansa попал в страшную турбулентность: 7 человек оказались в больнице

Самолет направлялся из США в Германию, однако вынужден был совершить посадку в районе Вашингтона.
В США рейс авиакомпании Lufthansa столкнулся со значительной турбулентностью и вместо Германии самолет был перенаправлен в район Вашингтона, округ Колумбия.
Об этом сообщает NBC News.
По словам официальных лиц, семь человек, которые находились в самолете Lufthansa, следовавшем из Техаса в Германию, были доставлены в больницы 2 марта.
Рейс 469 Lufthansa летел из Остина во Франкфурт, когда столкнулся с турбулентностью и приземлился в международном аэропорту имени Даллеса в пригороде штата Вирджиния, штат Вашингтон, сообщил представитель управления аэропортов Вашингтона.
Самолет удалось приземлиться в аэропорту в 21:12, сообщили в ведомстве. Там также проинформировали, что семь пассажиров были доставлены в больницы.
Федеральное авиационное управление сообщило, что экипаж столкнулся с сильной турбулентностью на высоте около 37 тыс. футов (более 11 км), когда самолет находился над Теннесси. Управление проведет расследование.
Напомним, в российском Ульяновске на авиаремонтном заводе взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД.
Читайте также:
- Авария лодки с мигрантами в Италии: новые подробности трагедии
- Смертельное столкновение поездов в Греции: Афины охватили протесты, министр подал в отставку (фото)
- В Аргентине около 20 млн человек остались без света: недалеко от АЭС произошел пожар