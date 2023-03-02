Самолет Lufthansa попал в страшную турбулентность: 7 человек оказались в больнице

Самолет направлялся из США в Германию, однако вынужден был совершить посадку в районе Вашингтона.

В США рейс авиакомпании Lufthansa столкнулся со значительной турбулентностью и вместо Германии самолет был перенаправлен в район Вашингтона, округ Колумбия.

Об этом сообщает NBC News.

По словам официальных лиц, семь человек, которые находились в самолете Lufthansa, следовавшем из Техаса в Германию, были доставлены в больницы 2 марта.

Рейс 469 Lufthansa летел из Остина во Франкфурт, когда столкнулся с турбулентностью и приземлился в международном аэропорту имени Даллеса в пригороде штата Вирджиния, штат Вашингтон, сообщил представитель управления аэропортов Вашингтона.

Самолет удалось приземлиться в аэропорту в 21:12, сообщили в ведомстве. Там также проинформировали, что семь пассажиров были доставлены в больницы.

Федеральное авиационное управление сообщило, что экипаж столкнулся с сильной турбулентностью на высоте около 37 тыс. футов (более 11 км), когда самолет находился над Теннесси. Управление проведет расследование.

Напомним, в российском Ульяновске на авиаремонтном заводе взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД.

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