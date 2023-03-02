Літак Lufthansa потрапив у страшну турбулентність: 7 людей опинилися в лікарні

Літак прямував зі США до Німеччини, однак змушений був зробити посадку в районі Вашингтона.
У США рейс авіакомпанії Lufthansa зіткнувся зі значною турбулентністю і замість Німеччини літак був перескерований у район Вашингтона, округ Колумбія.
Про це повідомляє NBC News.
За словами офіційних осіб, семеро людей, які перебували в літаку Lufthansa, що прямував з Техасу до Німеччини, були доставлені до лікарень 2 березня.
Рейс 469 Lufthansa летів з Остіна до Франкфурта, коли зіткнувся з турбулентністю та приземлився в міжнародному аеропорту імені Даллеса в передмісті штату Вірджинія, штат Вашингтон, повідомив речник управління аеропортів Вашингтона.
Літак вдалося приземлився в аеропорту о 21:12, повідомили у відомстві. Там також поінформували, що семеро пасажирів були доставлені до лікарень.
Федеральне авіаційне управління повідомило, що екіпаж зіткнувся з сильною турбулентністю на висоті близько 37 тис. футів (понад 11 км), коли літак перебував над Теннессі. Управління проведе розслідування.
Нагадаємо, у російському Ульяновську на авіаремонтному заводі вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД.
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