Фільму "Термінатор" – 39 років: як змінилися актори бойовика

Минуло 39 років, як на екрани вийшла перша частина фільму "Термінатор" від режисера Джеймса Кемерона.

Картина була малобюджетною, і великі кінокомпанії відмовлялися братися за фінансування. Однак "Термінатор" справив справжній фурор та полюбився глядачам. Тривалий час стрічка входила до списку найкращих фільмів. У результаті на екрани вийшли ще декілька частин картини.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку, як за 39 років змінилися актори найпершого "Термінатора".

Арнольд Шварценеггер (Термінатор)

На момент виходу фільму Арнольд вже мав популярність, щоправда у сфері бодибілдингу. Та стрічка "Термінатор", де 37-річний актор зіграв роль самого Термінатора Т-800, принесла Шварценеггеру шалений успіх та визнання у всьому світі.

Арнольд Шварценеггер у ролі Термінатора / Фото: Фото з відкритих джерел

Після виходу картини на екрани гонорари Арні помітно зросли, а його все частіше почали запрошувати грати у кіно. У фільмографії актора налічується чимало фільмів. До речі, до ролі Термінатора Шварценеггер повертався ще тричі – 1991-го, 2003-го та 2019-го років.

Арнольд Шварценеггер, 2007 рік / Фото: Associated Press

Вже 2003 року Арнольд пішов у політику, його обрали губернатором Каліфорнії. З посади знаменитість пішов 2011 року і знову повернувся у кіно. Здебільшого 74-річний актор грає в бойовиках.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Знаменитість має п'ятьох дітей. Зокрема, двох доньок Кетрін та Крістіну та двох синів Патріка та Крістофера йому народила ексдружина Марія Шрайвер. Пара була у шлюбі від 1986 до 2021 року.

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер / Фото: Getty Images

Марія пішла від чоловіка, коли дізналася, що у нього був роман з хатньою робітницею, яка народила від нього сина Джозефа.

Арнольд Шварценеггер з позашлюбним сином / Фото: instagram.com/projoe2

Майкл Бін (Кайл Риз)

Американський актор зіграв у стрічці роль солдата з майбутнього Кайла Риза. На момент виходу фільму Майклу було 28 років.

Майкл Бін у ролі Кайла Риза / Фото: Фото з відкритих джерел

Після "Термінатора" кар'єра актора пішла вгору. Він активно почав грати у бойовиках та фантастичних фільмах. Утім, ролі в кіно було не такими знаковими. Здебільшого Майк грав епізодичних персонажів.

Майкл Бін / Фото: Associated Press

Знаменитість був тричі одружений. Першою його дружиною стала акторка Карлін Ослін, яка народила йому двох синів. Другою дружиною актора стала Джина Марш, яка теж народила йому двох дітей. Нині 66-річний Майкл живе у шлюбі з акторкою Дженніфер Бланк.

Лінда Гамільтон (Сара Коннор)

У фільмі американська акторка зіграла роль студентки-офіціантки Сари Коннор, яка стала головною мішенню для кіборга-вбивці. На момент знімань стрічки було Лінді було 28 років.

Лінда Гамільтон у ролі Сари Коннор / Фото: Фото з відкритих джерел

"Термінатор" приніс знаменитості неабияку популярність, а також премію "Сатурн" та нагороду від MTV.

Нині акторка продовжує далі грати і кіно. За час своєї кар'єри вона мала чимало успішних ролей, зокрема у фільмах "Схід "Чорного Місяця", "Кінг-Конг живий", "Тіньова змова", "Пік Данте" та інших.

Лінда Гамільтон / Фото: Associated Press

Лінда була двічі заміжня. Від першого чоловіка вона народила сина Делтона. Вдруге Лінда вийшла заміж за режисера "Термінатора" Джеймса Кемерона. У шлюбі у них народилася донька Жозефіна. Нині 66-річна знаменитість живе з дітьми в Малібу.

Лінда Гамільтон та Джеймс Кемеррон / Фото: Архів

Пол Вінфілд (Ед Трекслер)

Американський актор зіграв у фільмі роль лейтенанта Еда Трекслера. На момент знімань йому було 45 років.

Пол Вінфілд у ролі Еда Трекслера / Фото: Фото з відкритих джерел

Коли вийшов фільм "Термінатор", Пол вже був успішним актором на навіть мав номінацію на премію "Оскар". Після знімань у бойовику, знаменитість продовжив активно розвивати кар'єру у кіно.

Пол Вінфілд / Фото: Associated Press

Пол був відкритим геєм. Його партнером був архітектор Чарльз Діллан-молодший. Не стало Пола 2004 року у віці 64 роки. Останні роки свого життя актор страждав від ожиріння та цукрового діабету. Життя знаменитості забрав інфаркт.

Ленс Генріксен (Гел Вукович)

Американський актор у фільмі зіграв роль детектива Гела Вуковича. На момент знімань кінострічки знаменитості було 44 роки.

Ленс Генріксен у ролі Гела Вуковича / Фото: Фото з відкритих джерел

У "Термінаторі" Ленс знімався вже будучи успішним актором. Після виходу стрічки на екрани він продовжив і далі розвивати кар'єру. Він знявся у таких картинах, як "Чужі", "Красуня і Чудовисько", "Тарзан", "Чужий проти Хижака", "Трансформери", "Аватар: Легенда про Корру" та інших.

Ленс Генріксен / Фото: Associated Press

Наразі Ленсу Генріксену 82 роки.

Бесс Мотта (Джинджер Вентура)

Американська акторка зіграла у фільмі роль подруги Сари - Джинджер Вентури. На момент знімань стрічки знаменитості було 26 років.

Справа - Бесс Мотта, зліва - Лінда Гамільтон / Фото: Фото з відкритих джерел

Знаменитість зіграла невеличку роль, утім полюбилася глядачам. Однак, після виходу "Термінатора" практично не з'являлася у фільмах.

Бесс Мотта / Фото: instagram.com/bessmotta

Наразі знаменитості 65 років.

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