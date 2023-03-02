Фильму "Терминатор" – 39 лет: как изменились актеры боевика

Почти все исполнители главных ролей по-прежнему снимаются в кино.
Прошло 39 лет, как на экраны вышла первая часть фильма "Терминатор" от режиссера Джеймса Кэмерона.
Картина была малобюджетной, и большие кинокомпании отказывались браться за финансирование. Однако "Терминатор" произвел настоящий фурор и полюбился зрителям. Долгое время лента входила в список самых лучших фильмов. В результате на экраны вышло еще несколько частей картины.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку, как за 39 лет сменились актеры самого первого "Терминатора".
Арнольд Шварценеггер (Терминатор)
К моменту выхода фильма Арнольд уже был популярен, правда в сфере бодибилдинга. Но лента "Терминатор", где 37-летний актер сыграл роль самого Терминатора Т-800, принесла Шварценеггеру безумный успех и признание во всем мире.
После выхода картины на экраны гонорары Арни заметно выросли, а его все чаще стали приглашать играть в кино. В фильмографии актера насчитывается немало фильмов. Кстати, к роли Терминатора Шварценеггер возвращался еще трижды – в 1991, 2003 и 2019 годах.
Уже в 2003 году Арнольд ушел в политику, его избрали губернатором Калифорнии. С должности знаменитость ушел в 2011 году и снова вернулся в кино. В основном 74-летний актер играет в боевиках.
У знаменитости есть пятеро детей. В частности, двух дочерей Кэтрин и Кристину и двух сыновей Патрика и Кристофера ему родила экс-жена Мария Шрайвер. Пара была в браке с 1986 по 2021 год.
Мария ушла от мужа, когда узнала, что у него был роман с домработницей, которая родила от него сына Джозефа.
Майкл Бин (Кайл Риз)
Американский актер сыграл в картине роль солдата из будущего Кайла Риза. К моменту выхода фильма Майклу было 28 лет.
После "Терминатора" карьера актера пошла вверх. Он активно начал играть в боевиках и фантастических фильмах. Впрочем, роли в кино были не столь знаковыми. В основном Майк играл эпизодических персонажей.
Знаменитость был трижды женат. Первой его женой стала актриса Карлин Ослин, которая родила ему двоих сыновей. Второй женой актера стала Джина Марш, тоже родившая ему двоих детей. В настоящее время 66-летний Майкл живет в браке с актрисой Дженнифер Бланк.
Линда Хэмильтон (Сара Коннор)
В фильме американская актриса сыграла роль студентки-официантки Сары Коннор, которая стала главной мишенью для киборга-убийцы. На момент съемок фильма было Линде было 28 лет.
"Терминатор" принес знаменитости большую популярность, а также премию "Сатурн" и награду от MTV.
Сейчас актриса продолжает играть и кино. За время своей карьеры у нее было немало успешных ролей, в частности, в фильмах "Восток "Черной Луны", "Кинг-Конг живой", "Теневой заговор", "Пик Данте" и других.
Линда была дважды замужем. От первого мужа она родила сына Делтона. Второй раз Линда вышла замуж за режиссера "Терминатора" Джеймса Кэмерона. В браке у них родилась дочь Жозефина. В настоящее время 66-летняя знаменитость живет с детьми в Малибу.
Пол Уинфилд (Эд Трекслер)
Американский актер сыграл в фильме роль лейтенанта Эда Трекслера. На момент съемок ему было 45 лет.
Когда вышел фильм "Терминатор", Пол уже был успешным актером, у него даже была номинация на премию "Оскар". После съемок в боевике знаменитость продолжил активно развивать карьеру в кино.
Пол был открытым геем. Его партнером был архитектор Чарльз Диллан-младший. Не стало Пола в 2004 году в возрасте 64 лет. Последние годы жизни актер страдал от ожирения и сахарного диабета. Жизнь знаменитости забрал инфаркт.
Лэнс Хенриксен (Хэл Вукович)
Американский актер в фильме сыграл роль сыщика Хэла Вуковича. На момент съемок киноленты знаменитости было 44 года.
В "Терминаторе" Лэнс снимался уже будучи успешным актером. После выхода фильма на экраны он продолжил и дальше развивать карьеру. Он снялся в таких картинах, как "Чужие", "Красавица и Чудовище", "Тарзан", "Чужой против Хищника", "Трансформеры", "Аватар: Легенда о Корре" и других.
В настоящее время Лэнсу Хенриксену 82 года.
Бесс Мотта (Джинджер Вентура)
Американская актриса сыграла в фильме роль подруги Сары – Джинджер Вентуры. На момент съемок ленты знаменитости было 26 лет.
Знаменитость сыграла небольшую роль, впрочем полюбилась зрителям. Однако после выхода "Терминатора" она практически не появлялась в фильмах.
Сейчас знаменитости 65 лет.
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