Фильму "Терминатор" – 39 лет: как изменились актеры боевика

Почти все исполнители главных ролей по-прежнему снимаются в кино.

Прошло 39 лет, как на экраны вышла первая часть фильма "Терминатор" от режиссера Джеймса Кэмерона.

Картина была малобюджетной, и большие кинокомпании отказывались браться за финансирование. Однако "Терминатор" произвел настоящий фурор и полюбился зрителям. Долгое время лента входила в список самых лучших фильмов. В результате на экраны вышло еще несколько частей картины.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку, как за 39 лет сменились актеры самого первого "Терминатора".

Арнольд Шварценеггер (Терминатор)

К моменту выхода фильма Арнольд уже был популярен, правда в сфере бодибилдинга. Но лента "Терминатор", где 37-летний актер сыграл роль самого Терминатора Т-800, принесла Шварценеггеру безумный успех и признание во всем мире.

Арнольд Шварценеггер в роли Терминатора / Фото: Фото из открытых источников

После выхода картины на экраны гонорары Арни заметно выросли, а его все чаще стали приглашать играть в кино. В фильмографии актера насчитывается немало фильмов. Кстати, к роли Терминатора Шварценеггер возвращался еще трижды – в 1991, 2003 и 2019 годах.

Арнольд Шварценеггер, 2007 год / Фото: Associated Press

Уже в 2003 году Арнольд ушел в политику, его избрали губернатором Калифорнии. С должности знаменитость ушел в 2011 году и снова вернулся в кино. В основном 74-летний актер играет в боевиках.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

У знаменитости есть пятеро детей. В частности, двух дочерей Кэтрин и Кристину и двух сыновей Патрика и Кристофера ему родила экс-жена Мария Шрайвер. Пара была в браке с 1986 по 2021 год.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер / Фото: Getty Images

Мария ушла от мужа, когда узнала, что у него был роман с домработницей, которая родила от него сына Джозефа.

Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном / Фото: instagram.com/projoe2

Майкл Бин (Кайл Риз)

Американский актер сыграл в картине роль солдата из будущего Кайла Риза. К моменту выхода фильма Майклу было 28 лет.

Майкл Бин в роли Кайла Риза / Фото: Фото из открытых источников

После "Терминатора" карьера актера пошла вверх. Он активно начал играть в боевиках и фантастических фильмах. Впрочем, роли в кино были не столь знаковыми. В основном Майк играл эпизодических персонажей.

Майкл Бин / Фото: Associated Press

Знаменитость был трижды женат. Первой его женой стала актриса Карлин Ослин, которая родила ему двоих сыновей. Второй женой актера стала Джина Марш, тоже родившая ему двоих детей. В настоящее время 66-летний Майкл живет в браке с актрисой Дженнифер Бланк.

Линда Хэмильтон (Сара Коннор)

В фильме американская актриса сыграла роль студентки-официантки Сары Коннор, которая стала главной мишенью для киборга-убийцы. На момент съемок фильма было Линде было 28 лет.

Линда Хэмильтон в роли Сары Коннор / Фото: Фото из открытых источников

"Терминатор" принес знаменитости большую популярность, а также премию "Сатурн" и награду от MTV.

Сейчас актриса продолжает играть и кино. За время своей карьеры у нее было немало успешных ролей, в частности, в фильмах "Восток "Черной Луны", "Кинг-Конг живой", "Теневой заговор", "Пик Данте" и других.

Линда Хэмильтон / Фото: Associated Press

Линда была дважды замужем. От первого мужа она родила сына Делтона. Второй раз Линда вышла замуж за режиссера "Терминатора" Джеймса Кэмерона. В браке у них родилась дочь Жозефина. В настоящее время 66-летняя знаменитость живет с детьми в Малибу.

Линда Хэмильтон и Джеймс Кэмерон / Фото: Архів

Пол Уинфилд (Эд Трекслер)

Американский актер сыграл в фильме роль лейтенанта Эда Трекслера. На момент съемок ему было 45 лет.

Пол Уинфилд в роли Эда Трекслера / Фото: Фото из открытых источников

Когда вышел фильм "Терминатор", Пол уже был успешным актером, у него даже была номинация на премию "Оскар". После съемок в боевике знаменитость продолжил активно развивать карьеру в кино.

Пол Уинфилд / Фото: Associated Press

Пол был открытым геем. Его партнером был архитектор Чарльз Диллан-младший. Не стало Пола в 2004 году в возрасте 64 лет. Последние годы жизни актер страдал от ожирения и сахарного диабета. Жизнь знаменитости забрал инфаркт.

Лэнс Хенриксен (Хэл Вукович)

Американский актер в фильме сыграл роль сыщика Хэла Вуковича. На момент съемок киноленты знаменитости было 44 года.

Лэнс Хенриксен в роли Хэла Вуковича / Фото: Фото из открытых источников

В "Терминаторе" Лэнс снимался уже будучи успешным актером. После выхода фильма на экраны он продолжил и дальше развивать карьеру. Он снялся в таких картинах, как "Чужие", "Красавица и Чудовище", "Тарзан", "Чужой против Хищника", "Трансформеры", "Аватар: Легенда о Корре" и других.

Лэнс Хенриксен / Фото: Associated Press

В настоящее время Лэнсу Хенриксену 82 года.

Бесс Мотта (Джинджер Вентура)

Американская актриса сыграла в фильме роль подруги Сары – Джинджер Вентуры. На момент съемок ленты знаменитости было 26 лет.

Справа – Бесс Мотта, слева – Линда Хэмильтон / Фото: Фото из открытых источников

Знаменитость сыграла небольшую роль, впрочем полюбилась зрителям. Однако после выхода "Терминатора" она практически не появлялась в фильмах.

Бесс Мотта / Фото: instagram.com/bessmotta

Сейчас знаменитости 65 лет.

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