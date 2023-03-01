Аварія човна з мігрантами в Італії: нові подробиці трагедії

У вівторок, 28 лютого, італійські поліцейські заарештували трьох осіб, які, ймовірно, причетні до смертельної корабельної аварії. Четвертого підозрюваного наразі розшукують.

Про це повідомляє Reuters.

Човен із сотнями мігрантів у неділю, 26 лютого, під час шторму розбився об скелі на півдні країни. За офіційними даними, загинули щонайменше 65 осіб. Рятувальники розповіли, що більшість мігрантів прибули з Афганістану, також на борту були громадяни Пакистану, Ірану, Сомалі та Сирії.

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У Міністерстві закордонних справ Афганістану, яке очолюють таліби, повідомили, що через корабельну аварію загинули 80 громадян Афганістану. Серед них є й діти. Родичі потерпілих прибули в місто Кротоне, щоб знайти своїх близьких.

Раніше ми повідомляли, що в Болгарії знайшли вантажівку з 18-ма мертвими мігрантами. Понад пів сотні людей запхали в автівку, "як у консервну банку", вони помирали через нестачу кисню, розповіли правоохоронці.