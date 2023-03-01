Їде виплутуватися із пастки: експерт пояснив, чому Лукашенко відвідує Китай

Лукашенко проситиме про протекцію Китаю як у військовій сфері, так і економічній, вважає експерт.

Політолог Андрій Вігірінський вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко полетів до Китаю на зустріч із Сі Цзіньпіном, аби "виплутатися із пастки", у яку потрапив.

Про це політолог сказав 24 каналу.

На думку Вігірінського, у Лукашенка немає інтересу в успішному завершенні Росією війни, оскільки для нього будуть катастрофічними наслідки участі у війні як союзника Росії.

"Якщо Лукашенко в Пекіні буде домовлятися про воєнну співпрацю з Китаєм та Росією, то його становище ще більше погіршується", - наголосив експерт, заувашивши, що рішення Пекіна швидше буде негативним.

"Це перекреслить всі намагання Китаю останнього тижня: запрошення коаліції західних країн до діалогу, тези про недопущення односторонніх санкцій та про повагу до територіальної цілісності. Як наддержава глобальної політики не можна з одного боку запрошувати до миру і діалогу, а з іншого – вчиняти так, як ті, кого ти звинувачуєш", – пояснив він.

Також, за словами експерта, Лукашенко проситиме про протекцію Китаю, так як він немає особливих важелів впливу на Кремль, а ринки збуту йому вкрай необхідні. Саме Китай, а не Росія є країною, навколо якої об’єднуються, зауважив політолог.

"До кого ти їдеш просити про протекцію перед умовним середнім братом, яким для Білорусі є Росія? До старшого брата, цим старшим братом є Китай", – підкреслив експерт.

Вігірінський додав, що Лукашенко їде до Китаю за інвестиціями, бо йому необхідний фінансовий ринок.

Нагадаємо що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 28 лютого, прибув до Китаю. Там він має зустрітися там з очільником КНР Сі Цзіньпіном.

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