Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Понад 100 "прильотів" за добу: окупанти обстріляли сім громад Сумщини

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
162
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Понад 100 "прильотів" за добу: окупанти обстріляли сім громад Сумщини

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Росіяни продовжують атакувати прикордоння Сумської області.

У вівторок, 28 лютого, загарбники атакували сім громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 106 "прильотів".

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА. 

  • Великописарівська громада: з ворожого БПЛА на приватний житловий будинок у селі Олександрівка скинули два вибухові снаряди типу ВОГ.
  • Шалигинська громада: у селі Старікове пошкоджено 4 житлові будинки (один із них зруйновано; у двох - вибиті вікна; ще в одного − вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна).

У Білопільській, Новослобідській, Середино-Будській, Краснопільській, Есманській громадах - без наслідків. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 28 лютого повідомив про підвищення інтенсивності боїв на Бахмутському напрямку. 

Росіяни обстріляли Херсонщину - є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли Херсонщину - є загиблі та поранені

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
162
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація