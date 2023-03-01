Понад 100 "прильотів" за добу: окупанти обстріляли сім громад Сумщини

У вівторок, 28 лютого, загарбники атакували сім громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 106 "прильотів".

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

Великописарівська громада: з ворожого БПЛА на приватний житловий будинок у селі Олександрівка скинули два вибухові снаряди типу ВОГ.

Шалигинська громада: у селі Старікове пошкоджено 4 житлові будинки (один із них зруйновано; у двох - вибиті вікна; ще в одного − вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна).

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У Білопільській, Новослобідській, Середино-Будській, Краснопільській, Есманській громадах - без наслідків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 28 лютого повідомив про підвищення інтенсивності боїв на Бахмутському напрямку.

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