Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кременчуці пролунали вибухи – соцмережі

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1032
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кременчуці пролунали вибухи – соцмережі

Фото: ТСН.ua

У Полтавській та низці інших областей оголошена повітряна тривога.

У ніч на 1 березня, під час повітряної тривоги у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові пабліки і місцеві телеграм-канали.

Поки що невідомо, йдеться про "прильоти" чи роботу ППО.

Місцева влада інформацію поки не коментує. Дещо пізніше мер міста зазначив, що у Кременчуці "було чути звуки, схожі на вибух". Проте закликав дечекатися офіційної інформації від ОВА.

Нагадємо, наразі у кількох областях України оголошена повітряна тривога. У Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях зафіксовано ворожі безпілотникии.

Очільник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет повідомив, що цієї ночі окупанти планують атаки "не тільки по об'єктам критичної інфраструктури".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1032
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація