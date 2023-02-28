У Кременчуці пролунали вибухи – соцмережі

У Полтавській та низці інших областей оголошена повітряна тривога.

У ніч на 1 березня, під час повітряної тривоги у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові пабліки і місцеві телеграм-канали.

Поки що невідомо, йдеться про "прильоти" чи роботу ППО.

Місцева влада інформацію поки не коментує. Дещо пізніше мер міста зазначив, що у Кременчуці "було чути звуки, схожі на вибух". Проте закликав дечекатися офіційної інформації від ОВА.

Нагадємо, наразі у кількох областях України оголошена повітряна тривога. У Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях зафіксовано ворожі безпілотникии.

Очільник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет повідомив, що цієї ночі окупанти планують атаки "не тільки по об'єктам критичної інфраструктури".

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