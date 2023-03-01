В Офісі президента пояснили, чому Київ проти "мирного плану" Китаю

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк надав аргументи проти "мирного плану" Китаю. За його словами, це поразка України та замороження війни.

Про це Подоляк заявив в ефірі телемарафону.

"Мирний" план Китаю містить пункти, які суперечать один іншому. КНР не прагне щодо завершення війни Росії проти України миром. Натомість може затягнути війну і привести до поразки України.

"Не можна сказати, що це буде мир, якщо одна сторона має програти. Це ж не про мир. З 12 пункти – два суперечать один одному", – зазначив Подоляк.

В одному із зазначених пунктів йдеться про недоторканість та територіальну цілісність країни і її суверенітет. А в іншому – про те, що потрібно негайно припинити вогонь.

"Це означатиме нову лінію розмежування і фіксацію статусу кво на окупованих територіях за Росією", – зазначив Подоляк.

За словами радника, треба називати речі своїми іменами. Бо, по суті це означатиме програш України і перемогу Росії з урахуванням того, що вона не припинить атаки.

"Це буде заморожена війна, з постійними провокаціями, з великою кількістю терористичних дій Росії на нашій території, з абсолютною деморалізацією українців і наших партнерів. Тобто, через 3-4 роки ми втратимо державність, це абсолютно неможливий сценарій", – додав Михайло Подоляк.

Додамо, що українські політологи вважають, що надавання летальної зброї Росії Китаєм стане початком Третьої світової війни. Тож, Пекін не хоче цього.

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