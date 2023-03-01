В Офисе президента объяснили, почему Киев против "мирного плана" Китая

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк предоставил аргументы против "мирного плана" Китая. По его словам, это поражение Украины и заморозка войны.

Об этом Подоляк заявил в эфире телемарафона.

"Мирный" план Китая содержит пункты, противоречащие друг другу. КНР не стремится к завершению войны России против Украины миром. Вместо этого может затянуть войну и привести к поражению Украины.

"Нельзя сказать, что это будет мир, если одна сторона должна проиграть. Это же не о мире. Из 12 пунктов – два противоречат друг другу", – отметил Подоляк.

В одном из указанных пунктов говорится о неприкосновенности и территориальной целостности страны и ее суверенитете. А в остальном – о том, что нужно немедленно прекратить огонь.

"Это будет означать новую линию разграничения и фиксацию статуса кво на оккупированных территориях за Россией", – отметил Подоляк.

По словам советника, нужно называть вещи своими именами. Потому что, по сути, это будет означать проигрыш Украины и победу России с учетом того, что она не прекратит атаки.

"Это будет замороженная война, с постоянными провокациями, с большим количеством террористических действий России на нашей территории, с абсолютной деморализацией украинцев и наших партнеров. То есть через 3-4 года мы потеряем государственность, это абсолютно невозможный сценарий", — добавил Михаил Подоляк.

Добавим, что украинские политологи считают, что предоставление летального оружия России Китаем станет началом Третьей мировой войны. Так что Пекин не хочет этого.

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