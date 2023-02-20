Китай близок к передаче России летального оружия: эксперт объяснил интерес КНР

Китай действительно может передать России танки или другое оружие для войны против Украины.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что у Америки есть доказательства того, что Китай близок к передаче России летального оружия. Он не назвал деталей, сказал, что позже их обнародует. Речь может идти в том числе и о танках.

Военный эксперт Сергей Грабский объяснил, в чем заключается интерес Китая в помощи России.

"Это объективная данность, потому что противник испытывает определенный голод в танках, несмотря на то, что ресурсов у него много, но их не успевают быстро восстанавливать. Таким образом мы видим, что Китай может передать России танки, они советские, но модернизированными до определенного предела, поэтому россиянам будет нетрудно их освоить и организовать обслуживание. Китай также может передать снаряды, артиллерийские системы, возможно средства связи, потому что российская военная наука очень серьезно отстает от уровня обеспечения этими средствами. Поэтому очень вероятен широкий спектр поступлений и мы не можем исключить того, что Китай будет заинтересован в скрытом (на первом этапе) обеспечении российских войск своим военным вооружением", — отметил он.

Грабский говорит, что интерес Китая состоит в том, что он хочет втянуть Запад в более изнурительную войну и, прежде всего, ослабить Россию. Ибо таким образом продолжается война, и все совершенно четко осознают сопоставление экономического потенциала Запада и России.

"Объективно, продолжая эту войну, Россия истощает себя с экономической точки зрения. Вспоминая, о чем уже неоднократно сообщали американские источники, 97% боеспособных подразделений российской армии уже задействованы в войне на территории Украины, создается ситуация "заходи и бери". Таким образом, китайская армия и китайцы могут зайти в Россию настолько, насколько им это будет возможно и доступно, и взять нужные им территории. Для этого надо истощать Россию до конца, чтобы она полностью зависела от Китая и не могла проводить определенные наступательные действия в дальнейшей перспективе", – говорит Грабский.

Поэтому передача Китаем своей техники будет не очень хорошей услугой для россиян, потому что они не смогут проводить наступательные мероприятия. С другой стороны, они и не смогут достичь победы.

Китай и война РФ против Украины

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия использует китайские беспилотники в войне с Украиной. По данным СМИ, некоторые из коммерческих беспилотников прибывают на передовую от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, а другие транспортируются через Объединенные Арабские Эмираты.

США, со ссылкой на данные собственной разведки, предостерегают, что Пекин серьезно приблизился к границе предоставления Москве летальной военной помощи.

Постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай пересечет "красную линию", если решится предоставить оружие для РФ.

Власти Китая, официально сохранявшие нейтралитет относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину, анонсировали документ, в котором представят свое видение урегулирования войны России против Украины.

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