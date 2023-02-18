Россия использует китайские беспилотники в войне с Украиной — СМИ

Несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и стран Персидского залива.

Согласно таможенным документам, некоторые из коммерческих беспилотников прибывают на передовую от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, а другие транспортируются через Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что непрерывное развертывание Россией китайских беспилотников на украинском поле боя показывает, как ее армия смогла привлечь критически важное оборудование из-за границы, несмотря на санкции Запада.

Пентагон озабочен тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия России, но и позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, которые могут повысить готовность Пекина к войне. Так часть дронов DJI армия получила из ОАЭ оплатив поставку через находящийся под санкциями государственный банк "Сбербанк".

Следует отметить, что в сентябре власти Нидерландов арестовали Дмитрия Алексеевича Кудрявцева за якобы экспорт товаров в РФ с нарушением международного экспортного контроля. Федеральная прокуратура Нидерландов заявила, что Кудрявцев, владелец компании Woerd-Tech BV, снабжал беспилотники, которые используются армией РФ.

Так, согласно данным о торговле, Woerd-Tech отправила в Россию экспортно-контролируемых товаров на сумму не менее 270 тыс. долларов, в том числе детали для дронов DJI.

Напомним, ранее стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин хочет выступить с "речью о мире" в годовщину вторжения агрессорки России в Украину — 24 февраля.

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