Американец после терапии против рака заговорил с неожиданным акцентом

Исследователи утверждают, что у некоторых онкобольных развивается расстройство, называемое синдромом иностранного акцента.

У мужчины в США, у которого диагностировали рак простаты, развился неконтролируемый ирландский акцент, хотя его семья не имеет отношения Ирландии.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование, опубликованное в British Medical Journal (BMJ).

50-летний мужчина получал обычную терапию для пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком простаты.

В отчете отмечается, что после прохождения визуализации у мужчины не было отклонений от неврологического обследования. Однако изображение выявило прогрессирование рака простаты.

Также читайте Популярный способ приготовления овощей увеличивает риск рака пищевода вдвое: результаты исследования

Исследователи обнаружили, что несмотря на химиотерапию, рак пациента прогрессировал, что привело к мультифокальной опухоли головного мозга и паранеопластичного неврологического расстройства, сопровождающегося так называемым синдромом иностранного акцента (FAS).

Пациент, случай которого описан, находился на поздней стадии рака, что привело к его смерти.

В отчете проанализированы 49 пациентов из Великобритании, Северной Америки и Австралии, которые сообщали о синдроме иностранного акцента.

Напомним, исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швеции разработали простой неинвазивный тест, который, как свидетельствуют результаты исследования, может точно выявить 14 разных типов рака I стадии.

Читайте также: