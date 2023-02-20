Надела фиолетово-желтый наряд: звезда "Уэнсдей" Кэтрин Зета-Джонс стала гостьей престижной церемонии

Образ британки получился очень элегантным, а благодаря стразам эффектно сиял в свете софитов и фотовспышек.

53-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась среди гостей церемонии BAFTA-2023, которая прошла 19 февраля в Лондоне. Традиционно на мероприятии были отмечены знаковые фильмы 2022 года.

В категории "Лучший фильм" победила картина Netflix "На западном фронте без перемен", основанная на романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Объявляла победителя как раз Кэтрин.

Для мероприятия звезда выбрала элегантное и довольно эффектное платье из кутюрной коллекции бренда Tony Ward. Наряд был полупрозрачным, поэтому немного было видно белье телесного цвета, которое Зета-Джонс надела под него. А вот расшито платье было фиолетовым, желтыми и серебристыми стразами в виде элегантных волн.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

В верхней части платья аппликация были в фиолетовом цвете, а снизу - в желтом, из-за чего создавался эффект омбре. Также наряд был выполнен на одно плечо, а в зоне декольте тонкая сетчатая ткань была без аппликации, делая там акцент. А вот на длинном бежево-желтом шлейфе страз не было.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Завершали образ Кэтрин макияж с яркими тенями и угольно-черными ресницами, а также элегантная прическа с локонами в стиле Старого Голливуда и несколько украшений с бриллиантами и помолвочное кольцо на безымянном пальце.

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