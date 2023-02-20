Одягла фіолетово-жовте вбрання: зірка "Венздей" Кетрін Зета-Джонс стала гостею престижної церемонії

53-річна акторка Кетрін Зета-Джонс з'явилася серед гостей церемонії BAFTA-2023, яка відбулася 19 лютого у Лондоні. Традиційно на заході було визначено знакові фільми 2022 року.

У категорії "Найкращий фільм" перемогла картина Netflix "На західному фронті без змін", заснована на романі німецького письменника Еріха Марії Ремарка. Оголошувала переможця якраз Кетрін.

Для заходу зірка обрала елегантну та досить ефектну сукню з кутюрної колекції бренду Tony Ward. Вбрання було напівпрозорим, тому трохи було видно білизну тілесного кольору, яку Зета-Джонс одягла під нього. А ось розшита сукня була фіолетовими, жовтими і сріблястими стразами у вигляді елегантних хвиль.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

У верхній частині сукні аплікація була у фіолетовому кольорі, а знизу у жовтому через що створювався ефект омбре. Також вбрання було виконане на одне плече, а в зоні декольте тонка сітчаста тканина була без аплікації, робрячи там акцент. А ось на довгому бежево-жовтому шлейфі страз не було.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Завершували образ Кетрін макіяж з яскравими тінями та вугільно-чорними віями, а також елегантна зачіска з кучерями, у стилі Старого Голлівуду, та кілька прикрас з діамантами та заручна каблучка на безіменному пальці.

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