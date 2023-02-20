Масштабное наступление оккупантов: Резников рассказал, как ВСУ готовятся к налетам авиации России

Накопление российской авиации у границ с Украиной – составляющая подготовки окупантов к наступлению.

Россия накапливает воздушные силы на границах с Украиной, поскольку это часть подготовки к наступлению. Успех ее применения зависит от ряда факторов.

Об этом в интервью "Бабелю" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, ВСУ уничтожили большинство летной элиты россиян и в бой отправляют менее опытных молодых пилотов.

"Авиация — это, прежде всего, профессиональные летчики. Подготовка летчика класса "снайпер" — это годы. Думаю, большинство их летной элиты мы уничтожили. Сейчас летает преимущественно молодняк", — говорит министр.

Говоря о шансах россиян на успешную воздушную кампанию, Резников подчеркнул, что это будет зависеть от нескольких факторов – мастерства пилотов, погоды, маневренности и технического состояния самолетов.

"Зависит и от массированности их прилета, и сколько в этот день или час нам нужно выпустить противовоздушные ракеты. Условно говоря, на одну цель — 2 ракеты. Если 20 самолетов — 40 ракет, 100 самолетов — 200 ракет. Риски есть, но не надо воспринимать так, что все исчезло", — добавил Резников.

Россия увеличивает воздушные силы на границах с Украиной: что известно

Напомним, Россия накануне годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину начала стягивать боевые самолеты и вертолеты к украинским границам. Ряд аналитиков пришли к выводу, что оккупанты могут организовать масштабную воздушную атаку.

В частности, издание Financial Times, ссылаясь на данные разведки стран-членов НАТО, сообщило 14 февраля, что РФ накапливает самолеты и вертолеты вблизи российско-украинской границы. Издание предположило, что таким образом российские истребители могут поддерживать наступление на земле.

Министр обороны США Ллойд Остин пока не видит признаков наращивания Россией авиации для массированной атаки на Украину. В то же время, глава Пентагона пообещал делать все возможное для получения Украиной как можно больше средств противовоздушной обороны.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Кремль может провести воздушную кампанию, чтобы на первом этапе уничтожить украинские системы ПВО, а затем — военные объекты, личный состав, командные пункты и т.д.

По его мнению, Россия будет пытаться максимально применять авиацию, поскольку в небе имеет тотальное преимущество, которое не имеет на земле.

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