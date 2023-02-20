Масштабний наступ окупантів: Резніков розповів, як ЗСУ готуються до нальотів авіації Росії

Накопичення російської авіації біля кордонів з Україною — складова підготовки окупантів до наступу.

Росія накопичує повітряні сили на кордонах з Україною, оскільки це частина підготовки до наступу. Успіх її застосування залежить від низки чинників.

Про це в інтерв'ю "Бабелю" заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, ЗСУ знищили більшість льотної еліти росіян і в бій відправляють менш досвідчених молодих пілотів.

"Авіація — це насамперед професійні льотчики. Підготовка льотчика класу "снайпер" — це роки. Думаю, більшість їх льотної еліти ми знищили. Зараз літає переважно молодняк" — каже міністр.

Говорячи про шанси росіян на успішну повітряну кампанію, Резніков наголосив, що це залежатиме від кількох факторів — майстерності пілотів, погоди, маневреності та технічного стану літаків.

"Залежить і від масованості їх прильоту, і скільки в цей день чи годину нам потрібно випустити протиповітряних ракет. Умовно кажучи, на одну ціль — 2 ракети. Якщо 20 літаків — 40 ракет, 100 літаків — 200 ракет. Ризики є, але не треба сприймати так, що все зникло", — додав Резніков.

Росія збільшує повітряні сили на кордонах з Україною: що відомо

Нагадаємо, Росія напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення до України почала стягувати бойові літаки і гелікоптери до українських кордонів. Низка аналітиків дійшли висновку, що окупанти можуть організувати масштабну повітряну атаку.

Зокрема, видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило 14 лютого, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть підтримувати наступ на землі.

Міністр оборони США Ллойд Остін поки не бачить ознак нарощування Росією авіації для масованої атаки на Україну. Водночас очільник Пентагону пообіцяв робити все можливе для отримання Україною якнайбільше засобів протиповітряної оборони.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що Кремль може провести повітряну кампанію, щоб на першому етапі знищити українські системи ППО, а потім - військові об'єкти, особовий склад, командні пункти тощо.

На його думку, Росія намагатиметься максимально застосовувати авіацію, оскільки в небі має тотальну перевагу, якої не має на землі.

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