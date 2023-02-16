В Кремле задумали новый хитрый план: эксперт объяснил, для чего РФ стягивает авиацию и запускает "воздушные шары"

Путин будет продолжать проводить ракетные массированные обстрелы, чтобы уничтожить железнодорожную инфраструктуру и крупные железнодорожные узлы Украины, считает эксперт.

В Кремле намерены применить воздушную кампанию, которая поможет на первом этапе уничтожить украинские системы ПВО, а затем – военные объекты, личный состав командных пунктов и прочее. Именно поэтому Россия запускает воздушные шары и стягивает на украинскую границу авиацию.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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По его словам, большинство военных аналитиков считают, что российская армия не сможет добиться каких-либо результатов на земле, поэтому она будет пытаться максимально применять авиацию, где имеет тотальное преимущество в небе.

"Речь идет о реализации отдельной воздушной кампании, которая призвана уничтожить на первом этапе систему противовоздушной обороны Украины, ну а дальше, когда уже будет абсолютное господство российской авиации в небе над Украиной, российские самолеты будут уничтожать украинские военные объекты, сосредоточение личного состава, составы, командные пункты и так далее", — отметил эксперт.

Комментируя возможность реализовать российским лётчикам такой план, Селезнев подчеркнул, что это зависит от интенсивности поставок военно-технической помощи от западных партнеров.

Также он добавил, что Путин будет продолжать производить ракетные массированные обстрелы, чтобы уничтожить железнодорожную инфраструктуру, крупные железнодорожные узлы Украины, где транспортируется военная помощь от партнеров.

"Если мы так активно рассматриваем эту компоненту авиационной атаки со стороны Российской Федерации, то эта атака может происходить где угодно. Мы знаем, что на территории Республики Беларусь самолеты путинской армии, которые недавно участвовали в учениях, так и остались. Очевидно, что на территории Курской, Воронежской областей, так же и в Ростовской области есть военные аэродромы, откуда могут работать вражеские самолеты. Так же как и из временно оккупированного Крыма", — добавил Селезнев.

Россия стягивает авиацию и запускает по Украине "воздушные шары"

По информации западных СМИ, Россия увеличивает количество авиации у украинских границ, но в США не видят угрозы воздушного наступления. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что они не фиксируют признаков наращивания Россией авиации, однако отметил важность усиления украинской ПВО.

Параллельно с этим над территорией Украины начали замечать "воздушные шары" с угловыми отражателями. В разведке считают, что таким образом РФ собирает данные о работе ПВО.

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