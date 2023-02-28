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В части Украины объявлена воздушная тревога: враг запустил дроны

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
6862
Время на прочтение
1 мин
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В части Украины объявлена воздушная тревога: враг запустил дроны

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

В настоящее время российские БПЛА зафиксированы в районе Сум и Чернигова.

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога вечером 28 февраля из-за угрозы ударов российскими дронами-камикадзе.

Об опасности вражеских беспилотников сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

"Внимание жителей, три вражеских "шахеда" зафиксированы в районе Сум. Следите за сообщениями о воздушной опасности!" – говорится в заявлении.

Затем Мельник добавил, что четверый российский дрон зафиксирован в районе Чернигова.

Сирены тревоги раздаются в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Луганской областях и в АР Крым.

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Напомним, как предупредила 28 февраля руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, Россия может устроить ракетный удар по Украине в течение двух суток.

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Дата публикации
Просмотры
6862
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