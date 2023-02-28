В частині України оголошена повітряна тривога: ворог запустив дрони

Наразі російські БПЛА зафіксовані в районі Сум та Чернігова.
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу ввечері 28 лютого через загрозу ударів російськими дронами-камікадзе.
Про небезпеку ворожих безпілотників повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
"Увага мешканців, три ворожі "шахеди" зафіксовано в районі Сум. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну небезпеку!" – йдеться в заяві.
Згодом Мельник додав, що четверий російський дрон зафіксований у районі Чернігова.
Сирени тривоги лунають у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Луганській областях та в АР Крим.
Нагадаємо, як попередила 28 лютого керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, Росія може влаштувати ракетний удар по Україні протягом двох діб.
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