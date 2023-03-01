В Кременчуге раздались взрывы

В Полтавской и ряде других областей объявлена воздушная тревога.

В ночь на 1 марта во время воздушной тревоги в Кременчуге Полтавской области раздались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые паблики и местные телеграммы-каналы.

Пока неизвестно, речь идет о "прилетах" или работе ПВО.

Местные власти информацию пока не комментируют. Несколько позже мэр города отметил, что в Кременчуге "были слышны звуки, похожие на взрыв". Однако призвал дождаться официальной информации от ОВА.

По информации местных пабликов, после полуночи, о 00:02, в городе раздался еще один взрыв. Через 10 минут – третий. Также сообщалось, что к городу с севера приближается еще один вражеский БпЛА.

Напомним, сейчас в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях зафиксированы вражеские беспилотники.

Глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет сообщил, что этой ночью оккупанты планируют атаки "не только по объектам критической инфраструктуры".

Читайте также: