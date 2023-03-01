"Режим орды": эксперт назвал допустимые потери для армии РФ

По словам аналитика, россияне всегда пытались "забрасывать шапками" противника и использовать свое количественное преимущество, несмотря на большие потери.

Российская армия привыкла воевать количеством, а не качеством. Оккупанты всегда использовали свое количественное преимущество для того, чтобы измотать своего оппонента на поле боя и победить.

Об этом заявил эксперт по проблемам национальной безопасности, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, информирует FREEДОМ.

"Потери для российской армии, в принципе, достаточно существенны, но они в определенном смысле компенсируются количественным подходом. То есть у российских военных еще с советских времен было прописано, что потери до 30% — это потери допустимы, а все, что выше, это уже можно немного беспокоиться и пытаться использовать тот ресурс, который находится в резерве", — сказал Жовтенко.

Эксперт отметил, что россияне пытаются компенсировать нехватку военной техники, расконсервируя запасы времен СССР. Поэтому каждый раз качество российской техники будет все хуже и хуже.

"Такой армии, которая была в России на 23 февраля 2022 года, не будет как минимум несколько ближайших десятилетий. Они просто пытаются перейти вот в этот режим количества, в режим орды", — пояснил он.

Также Жовтенко отметил, что российский ВПК не справляется с теми потерями, которые понесет армия РФ на фронте. Именно поэтому Кремль "выгребает" все запасы из Беларуси и договаривается с Северной Кореей и Ираном.

"Что дольше будет продолжаться эта война, тем хуже станет ситуация и на фронте, и внутри страны для россиян. То есть время однозначно играет против них", — подытожил эксперт.

Ранее в Пентагоне заявили, что России не удастся добиться успехов на фронте в течение года. Напомним, что потери армии РФ на фронте перевалили за 149 тысяч. За прошедшие сутки ликвидировали еще 550 российских солдат.

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