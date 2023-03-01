"Режим орди": експерт назвав припустимі втрати для армії РФ

За словами аналітика, росіяни завжди намагалися "закидати шапками" противника і використати свою кількісну перевагу, незважаючи на великі втрати.

Російська армія звикла воювати кількістю, а не якістю. Окупанти завжди використовували свою кількісну перевагу для того, щоб вимотати свого опонента на полі бою і перемогти.

Про це заявив експерт з проблем національної безпеки, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, інформує FREEДОМ.

"Втрати для російської армії, в принципі, досить істотні, але вони в певному сенсі компенсуються кількісним підходом. Тобто у російських військових ще з радянських часів було прописано, що втрати до 30% — це втрати припустимі, а все, що вище, це вже можна трошки турбуватися і намагатися використовувати той ресурс, який перебуває в резерві", — сказав Жовтенко.

Експерт зауважив, що наразі росіяни намагають компенсувати брак військової техніки, розконсервовуючи запаси часів СРСР. Тому щоразу якість російської техніки буде все гіршою і гіршою.

"Такої армії, яка була в Росії на 23 лютого 2022 року, не буде щонайменше кілька найближчих десятиліть. Вони просто намагаються перейти ось у цей режим кількості, у режим орди”, — пояснив він.

Також Жовтенко зазначив, що російський ВПК не справляється з тими втратами, яких зазнає армія РФ на фронті. Саме тому Кремль "вигрібає" всі запаси з Білорусі, і домовляється з Північною Кореєю та Іраном.

"Що довше триватиме ця війна, то гіршою ставатиме ситуація і на фронті, і всередині країни для росіян. Тобто час однозначно грає проти них", — підсумував експерт.

Раніше у Пентагоні заявили, що Росії не вдасться досягти успіхів на фронті протягом року. Нагадаємо, що втрати армії РФ на фронті перевалили за 149 тисяч. За добу минулу ліквідували ще 550 російських солдатів.

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