На Київщині – велика загроза атаки дронами – поліція

В поліції закликали перебувати в укриттях.

На Київщині є великою загроза атаки російськими дронами-камікадзе ввечері 28 лютого, в області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомила поліція Київської області.

"Висока загроза атаки шахідів. Закликаємо усіх пройти в укриття!" – йдеться в заяві.

Згодом там додали: "На Київщині оголошено повітряну тривогу! Шановні громадяни, не нехтуйте сигналами тривоги та негайно прямуйте в найближче укриття! Зберігайте спокій, будьте пильні, бережіть себе та своїх близьких!"

Зауважимо, окрім Київської, ще в кількох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів російськими дронами-камікадзе.

Зокрема, вибухи було чутно у Кременчуці на Полтавщині.

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