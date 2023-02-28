Обходные лазейки Китая: зачем Лукашенко прилетел в Пекин — мнение эксперта

Скорее всего, глава РБ будет договариваться о том, как вместе с КНР давить на Путина.

Китай будет продолжать помогать России через параллельный импорт. К тому же он будет помогать по тем пунктам, по которым на него не будут накладываться санкции. В то же время в Пекин полетел самопровозглашенный глава РБ Александр Лукашенко, но нужен ли он Китаю?

Об этом говорилось в интервью ТСН.ua российского аналитического политика Ольги Курносовой.

"В этом смысле они будут очень осторожны. Китай идет на соревнования с Соединенными Штатами, и эти соревнования, в первую очередь, экономические. Китай хочет выиграть экономическую войну, а не вступать в войну горячую", — заявила она.

По словам эксперта, самопровозглашенный глава СБ Александр Лукашенко полетел в Пекин, но Китаю нужен Лукашенко только в качестве "мостика".

"Лукашенко не менее токсичен, чем Путин. Поэтому я считаю, что он поехал договариваться о собственных интересах и ему важно сохранить остатки притворства нейтральности. Ведь он все-таки пытается не увеличивать свое участие в войне", — отметила политика.

По ее мнению, Лукашенко ищет в Пекине союзника по этому вопросу и будет продавать в Китае свои стремления и мнения по поводу мирного урегулирования.

"Скорее всего, они будут договариваться, как вместе давить на Путина для того, чтобы заставить его выйти на определенный переговорный процесс. А для того, чтобы заставить его это сделать, нужно начать вывод войск, как это ни парадоксально", — добавила Курносова.

Добавим, что белорусский диктатор Лукашенко уже прибыл в Китай. Он должен встретиться там с главой КНР Си Цзиньпином.

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