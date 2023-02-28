Обхідні лазівки Китаю: навіщо Лукашенко прилетів до Пекіна — думка експерта

Китай буде продовжувати допомагати Росії через паралельний імпорт. До того ж він допомагатиме за тими пунктами, за якими проти нього не запроваджуватимуть санкції. Водночас до Пекіна полетів самопроголошений голова РБ Олександр Лукашенко, але чи потрібний він Китаю?

Про це йшлося в інтерв'ю ТСН.ua російської аналітичної політикині Ольги Курносової.

"В цьому сенсі вони будуть дуже обережними. Китай іде на змагання зі Сполученими Штатами, і ці змагання, в першу чергу, економічні. Китай хоче виграти економічну війну, а не вступати у війну гарячу", - заявила вона.

За словами експертки, самопроголошений голова РБ Олександр Лукашенко полетів до Пекіна, але Китаю потрібен Лукашенко лише в якості "містка".

"Лукашенко не менш токсичний, ніж Путін. Тому я вважаю, що він поїхав домовлятися про власні інтереси і йому важливо зберегти залишки вдавання нейтральності. Адже він все-таки намагається не збільшувати свою участь у війні", - зауважила політикиня.

На її думку, Лукашенко шукає в Пекіні союзника саме щодо цього питання і буде продавати в Китаї свої прагнення і думки з приводу мирного врегулювання.

"Найімовірніше, вони будуть домовлятися, як разом тиснути на Путіна для того, щоб змусити його вийти на певний переговорний процес. А для того, щоб змусити його це зробити, треба розпочати виведення військ, як це не парадоксально", - додала Курносова.

Додамо, що білоруський диктатор Лукашенко вже прибув до Китаю. Він має зустрітися там з очільником КНР Сі Цзіньпіном.

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