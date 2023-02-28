"Укрзалізницю" очолила людина Ахметова

Євген Лященко від 2012 року обіймав посаду фінансового директора «Медіа Група Україна», а від 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу.

Виконувати обов'язки голови правління "Укрзалізниці" буде колишній директор "Медіа Групи Україна" Євген Лященко.

Про це повідомив член правління УЗ Орест Логунов.

У коментарі до свого допису про відставку голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна Логунов написав: "Виконувати обов’язки буде Євген Лященко — він потужний, із високим ступенем довіри".

Що відомо про Євгена Лященка

З 2012 року Євген Лященко обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу.

До цього працював у галузі фінансів і консалтингу, у тому числі був фінансовим директором компанії Corum групи СКМ Ріната Ахметова, — власника "Медіа Групи Україна", яка вийшла з медіабізнесу у липні 2022 року.

У травні 2019 року Євген Лященко прийняв рішення піти з компанії і розвивати кар'єру поза межами групи. Директором "Медіа Групи Україна" тоді став Євген Бондаренко.

У жовтні 2021 року Лященка призначено членом правління "Укрзалізниці", на цій посаді він опікувався фінансовими питаннями.

Нагадаємо, 27 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін оголосив про свою відставку. За його словами, він очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі. Камишін – виконував обов'язки керівника "Укрзалізниці" від 11 серпня 2021 року, а від 1 квітня 2022 року – очолив компанію.

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