Очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін йде у відставку

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін подав у відставку.

Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі.

"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з віце-Прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі. Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається #залізна_команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре. Вдячний президенту Зеленському і віце-прем’єру Кубракову за високу оцінку моєї роботи на позиції", - написав Камишін.

Нагадаємо, Олександр Камишін від 11 серпня 2021 виконував обов'язки керівника "Укрзалізниці", від 1 квітня 2022 - очолив компанію.

"Укрзалізниця" стала особливо важливою компанією під час війни, оскільки саме завдяки цьому транспорту українців евакуйовували у безпечні місця. Також потягами "УЗ" до України прибувають важливі іноземні партнери, зокрема президент США Джо Байден.

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