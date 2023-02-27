Глава "Укрзализныци" Александр Камышин уходит в отставку

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин подал в отставку.

Об этом он сообщил на своем телеграмм-канале.

"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе. Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается "Железная_команда". Поэтому уверен, что в компании и дальше все будет хорошо. Благодарен президенту Зеленскому и вице-премьеру Кубракову за высокую оценку моей работы на позиции", — написал Камышин.

Напомним, Александр Камышин от 11 августа 2021 года исполнял обязанности руководителя "Укрзализныци", от 1 апреля 2022 года — возглавил компанию.

"Укрзализныця" стала особенно важной компанией во время войны, поскольку именно благодаря этому транспорту украинцев эвакуировали в безопасные места. Также поездами "УЗ" в Украину прибывают важные иностранные партнеры, в том числе президент США Джо Байден.

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