"Укрзалізницю" возглавил человек Ахметова

Евгений Лященко с 2012 года занимал должность финансового директора «Медиа Группа Украина», а с 1 июля 2014 года был назначен директором холдинга.

Исполнять обязанности председателя правления "Укрзалізниці" будет бывший директор "Медиа Группы Украина" Евгений Лященко.

Об этом сообщил член правления УЗ Орест Логунов.

В комментарии к своему сообщению об отставке председателя правления "Укрзалізниці" Александра Камышина Логунов написал: "Исполнять обязанности будет Евгений Лященко — он мощный, с высокой степенью доверия".

Что известно о Евгении Лященко

С 2012 года Евгений Лященко занимал должность финансового директора "Медиа Группа Украина", а с 1 июля 2014 года был назначен директором холдинга.

До этого работал в области финансов и консалтинга, в том числе был финансовым директором компании Corum группы СКМ Рината Ахметова, — владельца "Медиа Группы Украина", вышедшей из медиабизнеса в июле 2022 года.

В мае 2019 года Евгений Лященко принял решение уйти из компании и развивать карьеру вне группы. Директором "Медиа Группы Украина" тогда стал Евгений Бондаренко.

В октябре 2021 года Лященко назначен членом правления "Укрзалізниці", на этом посту он занимался финансовыми вопросами.

Напомним, 27 февраля председатель правления "Укрзалізниці" Александр Камышин объявил о своей отставке. По его словам, он возглавит офис по евроинтеграции "Укрзалізниці" в Европе. Камышин – исполнял обязанности руководителя "Укрзалізниці" с 11 августа 2021 года, а с 1 апреля 2022 года – возглавил компанию.

Наконец-то километры считают не от Москвы!" Укрзализныця" запустила "Железную украинизацию"

Читайте также: