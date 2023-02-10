Чоловік народив немовля: пару привітали "сльозами радості"

Родина Захада з розумінням сприйняла його прагнення змінити стать.
В Індії 23-річний трансгендерний чоловік у середу, 8 лютого, народив немовля. Пара каже, що їх привітали "сльозами радості".
Про це пише ВВС
23-річний Захад народився жінкою, проте завжди почувався чоловіком, його партнерка 21-річна Зія Павал при народженні була чоловіком, проте зараз вважається жінкою.
Пара почала зустрічатись кілька років тому, перебуваючи на різних етапах зміни статті. Тоді вони вирішили, що хочуть стати батьками. Для цього Захаду довелось припинити гормональну терапію і на той момент йому ще не видалили матку та яєчники, а тому народження дитини стало реальним.
21-річна Павал розповіла, що її родина дуже консервативна, а тому не зрозуміла дівчину. Батьки 23-річного Захада з розумінням поставились до ситуації та навіть допомагали йому під час вагітності.
Частина трангендерної спільноти Індії зустріла народження дитини у Захада та Павал зі сльозами радості, проте інша - не сприйняла цього.
Павал навчає студентів танців, а Захад працює в супермаркеті. Пара зізнається, що після народження немовляти їм доведеться ще більше працювати, щоб утримувати свою родину.
В Індії живе близько 2 мільйонів трансгендерів. У 2014 році верховний суд Індії постановив, що вони мають такі ж права, як інші люди. Але їм все ще важко отримати доступ до освіти та охорони здоров'я.
Нагадаємо, у російській Казані імам (мусульманський священнослужитель — Ред.) відмовився укладати релігійний шлюб (ніках) пари, в якій наречена виявилася трансгендером.
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