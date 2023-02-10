Чоловік народив немовля: пару привітали "сльозами радості"

В Індії 23-річний трансгендерний чоловік у середу, 8 лютого, народив немовля. Пара каже, що їх привітали "сльозами радості".

Про це пише ВВС

23-річний Захад народився жінкою, проте завжди почувався чоловіком, його партнерка 21-річна Зія Павал при народженні була чоловіком, проте зараз вважається жінкою.

Фото: ZIYA PAVAL/INSTAGRAM

Пара почала зустрічатись кілька років тому, перебуваючи на різних етапах зміни статті. Тоді вони вирішили, що хочуть стати батьками. Для цього Захаду довелось припинити гормональну терапію і на той момент йому ще не видалили матку та яєчники, а тому народження дитини стало реальним.

Фото: ZIYA PAVAL/INSTAGRAM

21-річна Павал розповіла, що її родина дуже консервативна, а тому не зрозуміла дівчину. Батьки 23-річного Захада з розумінням поставились до ситуації та навіть допомагали йому під час вагітності.

Частина трангендерної спільноти Індії зустріла народження дитини у Захада та Павал зі сльозами радості, проте інша - не сприйняла цього.

Павал навчає студентів танців, а Захад працює в супермаркеті. Пара зізнається, що після народження немовляти їм доведеться ще більше працювати, щоб утримувати свою родину.

Фото: ZIYA PAVAL/INSTAGRAM

В Індії живе близько 2 мільйонів трансгендерів. У 2014 році верховний суд Індії постановив, що вони мають такі ж права, як інші люди. Але їм все ще важко отримати доступ до освіти та охорони здоров'я.

Нагадаємо, у російській Казані імам (мусульманський священнослужитель — Ред.) відмовився укладати релігійний шлюб (ніках) пари, в якій наречена виявилася трансгендером.

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