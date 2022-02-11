У Росії імам мечеті відмовився повінчати трансгендера

Імам пояснив, що іслам не схвалює таких союзів.

У російській Казані імам (мусульманський священнослужитель — Ред.) відмовився укладати релігійний шлюб (ніках) пари, в якій наречена виявилася трансгендером.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

За словами імама, із таким проханням зі сльозами на очах до нього звернулася мати нареченого.

"Я був шокований спочатку і відмовив у проханні. Народився хлопчиком — отже, повинен бути чоловіком", — сказав він.

Імам пояснив, що іслам не схвалює таких союзів.

Нагадаємо, що в ЄС суд зобов'язав країни визнавати батьківство обох партнерів із одностатевої пари.

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