В России имам мечети отказался обвенчать трансгендера

Имам объяснил, что ислам не одобряет подобных союзов.

В российской Казани имам (мусульманский священнослужитель — Ред.) отказался заключать религиозный брак (никах) пары, в которой невеста оказалась трансгендером.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

По словам имама, с такой просьбой со слезами на глазах к нему обратилась мать жениха.

"Я был шокирован сначала и отказал в просьбе. Родился мальчиком — значит должен быть мужчиной", — сказал он.

Имам объяснил, что ислам не одобряет подобных союзов.

Напомним, что в ЕС суд обязал страны признавать отцовство обоих партнеров из однополой пары.

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