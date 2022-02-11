В России имам мечети отказался обвенчать трансгендера

Имам объяснил, что ислам не одобряет подобных союзов.
В российской Казани имам (мусульманский священнослужитель — Ред.) отказался заключать религиозный брак (никах) пары, в которой невеста оказалась трансгендером.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
По словам имама, с такой просьбой со слезами на глазах к нему обратилась мать жениха.
"Я был шокирован сначала и отказал в просьбе. Родился мальчиком — значит должен быть мужчиной", — сказал он.
Имам объяснил, что ислам не одобряет подобных союзов.
Напомним, что в ЕС суд обязал страны признавать отцовство обоих партнеров из однополой пары.
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