Трансгендерна Instagram-модель вбила батька та поранила сестру через ноутбук (фото, відео)

Трансгендерна Instagram-модель із Брукліна Ніккі Секондіно смертельно поранила свого батька та серйозно поранила свою молодшу сестру під час сварки через ноутбук.

Про це повідомляє New York Post.

Підозрюваній 22-річній Секондіно було пред’явлено звинувачення у вбивстві та повернуто на острів Райкерс, де вона утримується без права внесення застави після нападу 29 грудня на сімейний будинок.

Секондіно також була звинувачена у нападі та зберіганні зброї.

"Цю підсудну звинувачують у жорстокому вбивстві власного батька, а потім ножовому пораненні її молодшої сестри, нібито після сварки через ноутбук. Мій офіс буде активно розслідувати цей жахливий випадок і добиватися справедливості для жертв", – сказав окружний прокурор Брукліна Ерік Гонсалес.

This sexually confused man, Nikki Secondino, stabbed his father to death and also her sister, who survived.



“I hit him on the head with a hammer. Then I reached for my favorite German knife and stabbed the shit out of him."https://t.co/QBGYbN2hKv pic.twitter.com/a2PvPiouFk — EB (@_Tweetiez) January 1, 2023

Секондіно звинувачують у вбивстві свого 61-річного батька Карло та тяжкому пораненні її 19-річної сестри Ліани.

Обвинувачена зробила перед поліцейськими жахливе зізнання після того, як її заарештували бруклінські детективи.

"Я вийшла зі спальні й побачила, що мій батько сидить на дивані і спить, і я вдарила [по його] голові молотком. Я схопила мій улюблений німецький сталевий ніж і вдарила його. Моя сестра вийшла зі своєї спальні і спробувала мене зупинити, а потім я вдарила її ножем у спину, голову та живіт. Я хотіла їхньої смерті", – розповіла Секондіно.

Фото: Instagram/Nikki Secondino

Спершу вона розповіла поліцейським, що в будинок увірвалася пара зловмисників, яка й напала на її батька та сестру, проте пізніше змінила свою історію.

Коли перші рятувальники прибули на місце події, поранена Ліана сказала поліції: "Моя сестра вдарила мене ножем. Ви бачили мого батька?"

Джерела в поліції повідомили, що раніше в родині були сварки.

Також повідомляється, що наприкінці липня Ніккі отримала тимчасовий захист від батька та сестри, стверджуючи, що Ліана погрожувала її вбити, а батько був "у натовпі". Запит до сімейного суду надійшов після двох інцидентів погроз і насильства в родині на початку того місяця.

15 липня Ніккі зателефонувала до поліції і заявила, що батько погрожував її вбити, а через два дні її сестру звинуватили в нападі та хуліганстві за те, що вона нібито зірвала віконні жалюзі та порізала руку Ніккі.

Суддя погодився підписати наказ про захист Ніккі від сестри та батька, повідомили джерела.

Під час інтерв’ю в подкасті United We Rant 2020 року Ніккі сказала, що народилася Ніколасом Секондіно, але стала жінкою в підлітковому віці. Вона кілька років працювала моделлю і розповідала в інтерв’ю, що її батько завжди підтримував і сприймав її зміни.

Нагадаємо, у Великій Британії 14-річна мешканка англійського міста Дербі Джорджія Грін померла після використання улюбленого дезодоранта.

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