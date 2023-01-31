У США сталася чергова масова стрілянина: є жертви

У місті Лейкленд, штат Флорида, сталася масова стрілянина. За останніми даними, загинуло троє людей, ще семеро госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості.

Про це пише NBC News.

Поліція повідомила, що нападники їхали на темно-сірому седані Nissan, після чого відкрили всі чотири вікна і почали стріляти по людям, що перебували поряд.

"У нас є основи припускати, що це були цілеспрямовані дії, а не випадковий вчинок", - заявили правоохоронці.

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. За попередніми даними, щонайменше десять осіб загинули.

Стрілянина в торговельному центрі – в Копенгагені 22-річний хлопець вбив 3 людей

Читайте також: