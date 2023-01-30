В Україні будуть по-новому продавати курячі яйця: як зміняться вимоги

Перед продажем їх мають поділити на класи, вагу.

В Україні з'являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць. Очікується, що продаватимуть товар за категоріями: якість, вага, зовнішні особливості.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Повідомляється, що у курячих яєць з'явиться два класи: А та В. Яйця, які потраплять до класу А, повинні бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів. Крім того, такі яйця повинні бути без сторонніх запахів.

Ще їх розділять за вагою:

XL (дуже великі): яйця, вага яких становить 73 г і більше

L (великі): яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менш як 73 г

М (середні): яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менш як 63 г

S (малі): яйця, вага яких становить менш як 53 г

Водночас яйця якості класу В — усі, які не відповідають якості класу А.

Раніше стало відомо, що в Україні тимчасово продаватимуть імпортні сигарети з маркуванням держав-членів ЄС.

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