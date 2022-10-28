В Україні сповільнилося зростання цін на курячі яйця

У Міністерстві аграрної політики повідомили, що закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувалися.

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило, що в Україні стабілізувалися закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

"Як і очікувалося, зростання майже зупинилося – 20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 грн за 1 десяток", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку.

"Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 млн штук птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного несення яєць минає 150 днів (5 місяців). Тож можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни", - зазначив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

У міністерстві пояснюють, що на зростання ціни вплинув сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва: через військові дії підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність.

Скільки коштуватимуть яйця?

Експерти прогнозують, що яйця можуть зрости в ціні до кінця цього року ще на 15-20%.

Тому середня вартість десятка курячих яєць на кінець року коштуватиме близько 60 гривень. У той же час вартість десятка найвищої категорії курячих яєць може впритул наблизитися до позначки 100 гривень.

Раніше директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко попередив, що вартість курячих яєць за кілька місяців суттєво виросте. Також слід очікувати і підвищення цін борщового набору та молочних продуктів.

В Україні найближчим часом очікується здорожчання продуктів харчування ще на 10-15%. На зростання цін вливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, курс гривні щодо долара.

Нагадаємо, влітку 2022 року річний показник індексу інфляції досяг 20,1%. Водночас найбільше здорожчали сирі продукти, крупи та м'ясо.

Здорожчання борщового набору: як змінились ціни на продукти

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