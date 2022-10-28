В Украине замедлился рост цен на куриные яйца

В Министерстве аграрной политики сообщили, что закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались.

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что в Украине стабилизировались закупочные цены на тендерах на куриные яйца.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Как и ожидалось, рост почти остановился – 20 октября средняя закупочная цена торговыми сетями составила 59,6 грн за 1 десяток", — говорится в сообщении.

Отмечается, что производители восстанавливают поголовье птицы в целях обеспечения спроса и стабилизации рынка.

"Ориентировочно до конца года посадят как минимум +6,5 млн штук птицы, что на 35-40% больше по сравнению с поголовьем сентября. С момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней (5 месяцев). Так что можем ожидать снижение цены до экономически обоснованной. Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены", — отметил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

В министерстве объясняют, что на рост цены повлиял сезонный спрос, значительное сокращение поголовья кур и падение производства: из-за военных действий предприятия значительно сократили или вообще прекратили свою деятельность.

Сколько будут стоить яйца?

Эксперты прогнозируют, что яйца могут подняться в цене до конца этого года еще на 15-20%.

Поэтому средняя стоимость десятка куриных яиц к концу года будет стоить около 60 гривен. В то же время стоимость десятка самой высокой категории куриных яиц может вплотную приблизиться к отметке 100 гривен.

Ранее директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко предупредил, что стоимость куриных яиц через несколько месяцев существенно вырастет. Также следует ожидать и повышения цен борщового набора и молочных продуктов.

В Украине в ближайшее время ожидается удорожание продуктов питания еще на 10-15%. На рост цен вливают война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, курс гривны по отношению к доллару.

Напомним, летом 2022 года годовой показатель индекса инфляции достиг 20,1%. В то же время больше всего подорожали сырые продукты, крупы и мясо.

Удорожание борщевого набора: как изменились цены на продукты

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