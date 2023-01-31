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В США произошла очередная массовая стрельба: есть жертвы

В США произошла очередная массовая стрельба: есть жертвы

Фото: Associated Press

На место происшествия прибыла полиция.

В городе Лейкленд, штат Флорида, произошла массовая стрельба. По последним данным, погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Об этом пишет NBC News.

Полиция сообщила, что нападавшие ехали на темно-сером седане Nissan, после чего открыли все четыре окна и начали стрелять по находившимся рядом людям.

"У нас есть основы предполагать, что это были целенаправленные действия, а не случайный поступок", — заявили правоохранители.

Напомним, в Лос-Анджелесе, во время празднования китайского Нового года, произошла массовая стрельба. По предварительным данным, по меньшей мере, десять человек погибли.

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