В США произошла очередная массовая стрельба: есть жертвы

На место происшествия прибыла полиция.
В городе Лейкленд, штат Флорида, произошла массовая стрельба. По последним данным, погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Об этом пишет NBC News.
Полиция сообщила, что нападавшие ехали на темно-сером седане Nissan, после чего открыли все четыре окна и начали стрелять по находившимся рядом людям.
"У нас есть основы предполагать, что это были целенаправленные действия, а не случайный поступок", — заявили правоохранители.
Напомним, в Лос-Анджелесе, во время празднования китайского Нового года, произошла массовая стрельба. По предварительным данным, по меньшей мере, десять человек погибли.
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