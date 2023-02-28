Чи вступить Лукашенко у війну після "бавовни" у Мачулищах: експерт здивував відповіддю

Вибухи на аеродромі свідчать про незгоду білорусів із політичним курсом, який обрав Лукашенко, впевнений експерт.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що вибухи на аеродромі в Мачулищах не підштовхнуть білоруського диктатора Олександра Лукашенка до вступу у війну проти України.

Таку думку експерт висловив для 24 каналу.

Він переконаний, якщо Лукашенко стільки часу уникав вступу у війну, зараз він точно цього не робитиме..

"Це буде аргументом для Лукашенка не вступати у війну, тому що він бачить, наскільки слабшає його партнер і держава, яка примушує його до цього вступу. Ця держава все ближча до поразки", – наголосив Мусієнко.

Також він висловив думку, що вибухи на аеродромі свідчать про незгоду білорусів із політичним курсом, який обрав Лукашенко.

"Політика Лукашенка призвела до того, що в нього є така опозиція, тому ці політичні фактори посилять репресії проти своїх", - додав експерт.

"Бавовна" на аеродромі "Мачулищі"

26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі, звідки часто злітає ворожа авіація, пролунали вибухи. Внаслідок вибухів був пошкоджений російський літак-розвідник А-50У, який координував запуски ракет по Україні. Літак був атакований дронами.

Білоруська опозиція поінформувала, що були пошкоджені передня і центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена. Зазначається, що ці пошкодження серйозні і літак точно вже нікуди не полетить. За їхньою інформацією, операцію могли влаштувати місцеві партизани, які вже за кордоном.

Як вважає британмька розвідка, виведення з ладу літака обмежить спроможність Росії проводити повітряні операції.

Диверсія білоруських партизанів: хто знищив російський літак в "Мачулищах"

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