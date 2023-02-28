Вступит ли Лукашенко в войну после "бавовны" в Мачулищах: эксперт удивил ответом

Взрывы на аэродроме свидетельствуют о несогласии белорусов с политическим курсом, который избрал Лукашенко, уверен эксперт.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что взрывы на аэродроме в Мачулищах не подтолкнут белорусского диктатора Александра Лукашенко к вступлению в войну против Украины.

Такое мнение эксперт высказал для 24 канала.

Он убежден, если Лукашенко столько времени уходил от вступления в войну, сейчас он точно этого делать не будет.

"Это будет аргументом для Лукашенко не вступать в войну, потому что он видит, насколько ослабевает его партнер и государство, которое принуждает его к этому вступлению. Это государство все ближе к поражению", — подчеркнул Мусиенко.

Также он выразил мнение, что взрывы на аэродроме свидетельствуют о несогласии белорусов с политическим курсом, избранным Лукашенко.

"Политика Лукашенко привела к тому, что у него есть такая оппозиция, поэтому эти политические факторы усилят репрессии против своих", – добавил эксперт.

"Бавовна" на аэродроме "Мачулищи"

26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси, откуда часто взлетает вражеская авиация, раздались взрывы. В результате взрывов был поврежден российский самолет-разведчик А-50У, который координировал запуски ракет по Украине. Самолет был атакован дронами.

Белорусская оппозиция проинформировала, что были повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна. Отмечается, что эти повреждения серьезны и самолет точно уже никуда не улетит. По их информации, операцию могли устроить местные партизаны, которые уже за границей.

Как считает британская разведка, выведение из строя самолета ограничит способность России проводить воздушные операции.

Диверсия белорусских партизан: кто уничтожил российский самолет в "Мачулищах"

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