Хозяева оторопели: кот "воскрес" и через 7 лет вернулся домой

В городе Траффорде, Большой Манчестер, расположенный в Великобритании, кот Рафаэль спустя семь лет после своих "похорон", вернулся домой.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Владелец кота рассказал, что животное исчезло из дома 2016 года. Поскольку кот Рафи был любимцем всех членов семьи, его очень долго искали.

"Я помню, что тогда было очень холодно, но мы искали его в любую погоду, мы выходили на улицу в сапогах, мы буквально искали его месяцами, создавали группы на Facebook и ходили от дома к дому в этом районе", – споминает владелец кота.

Фото: mirror.co.uk

Когда прошли месяцы со дня исчезновения кота, владельцы решили устроить животному импровизированные похороны, чтобы таким образом попрощаться с любимцем.

Однако в 2023 году животное нашли зоозащитники всего в 8 километрах от его дома. Они просканировали чип кота и нашли его владельцев. Когда волонтеры сообщили семье, что они нашли Рафаэля, все очень обрадовались.

Владелец кота Мустафа Джавед говорит, что, вероятно, животное незаметно село к его автомобилю, а впоследствии выбежало. Мужчина сожалеет лишь о том, что его пожилой отец, очень любивший Рафаэля, не дожил до сегодня.

Напомним, полиция задержала 25-летнего интернет-мошенника, разыскиваемого судом и прокуратурой. Место, где прятался мужчина, выдал кот.

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