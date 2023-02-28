Турцию всколыхнули сразу два землетрясения

К счастью, обошлось бех пострадавших. О разрушениях не сообщается.

В Турции зразу два землетрясения были зафиксированы 28 февраля в районе Оникисубат города Кахраманмараш.

Об этом сообщает TRT Haber.

Зафиксированные землетрясения имели магнитуду в 4,1 и 4,5 балла по шкале Рихтера и произошли примерно в 17:39 по местному времени.

Первые подземные толчки были зафиксированы на глубине 9,88 км над поверхностью моря.

А второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло в этом же районе через 10 мин. и его эпицентр находился на глубине 13,61 км.

По предварительным данным, в результате стихийного явления пострадавших и жертв нет.

Напомним, что число жертв землетрясений в Турции и Сирии, произошедших 6 февраля, превысило 50 тыс. Это данные по состоянию на 25 февраля. Спасатели продолжают работу.

Заметим, что в ночь на 27 февраля и днем в Украине зафиксировали землетрясения на Закарпатье и в оккупированном Крыму.

Толчки магнитудой 3,3 на Закарпатье были зафиксированы в районе поселка Большая Добронь. А в Крыму землетрясение магнитудой до 3-х зафиксировали между Ялтой и Алуштой.

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