В семье Кристины Соловий случилось горе

В семье украинской певицы Кристины Соловий случилось горе. Ушел из жизни ее родной и близкий человек.

Печальной новостью Кристина поделилась с подписчиками в Instagram-stories. В частности, не стало ее бабушки.

"Ушла за горизонт моя бабушка", — поделилась исполнительница.

Бабушки исполнительницы не стало / Фото: instagram.com/soloviyka

Как рассказала Соловийй, она тоже в свое время писала песни. Артистка призналась, что этим умением она обязана именно ей.

"Она тоже писала песни и передала это умение мне, моя красавица", – поделилась певица.

На фото изображена бабушка Кристины Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Отметим, недавно у Кристины Соловий состоялся тур странами Европы. Впрочем, не все концерты прошли без неприятных инцидентов. В немецком городе Нюрнберг после исполнения песни "Українська лють" внезапно сработал сигнал пожарной тревоги, и все должны были немедленно покинуть помещение. Кристина убеждена, что это специально кто-то сделал, чтобы сорвать ей выступление.

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