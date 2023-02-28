У родині Христини Соловій сталося горе

У родині української співачки Христини Соловій сталося горе. Пішла з життя її рідна та близька людина.

Сумною новиною Христина поділилася з підписниками в Instagram-stories. Зокрема, не стало її бабусі.

"Пішла за небокрай моя бабця", - поділилася виконавиця.

Бабусі виконавиці не стало / Фото: instagram.com/soloviyka

Як розповіла Соловій, вона теж свого часу писала пісні. Артистка зізналась, що цьому вмінню вона завдячує саме їй.

"Вона теж писала пісні і передала це вміння мені, моя красуня", - поділилася співачка.

На фото зображена бабуся Христини Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Зазначимо, нещодавно у Христини Соловій відбувся тур країнами Європи. Утім, не всі концерти минули без неприємних інцидентів. У німецькому місті Нюрнберг після виконання пісні "Українська лють" раптово спрацював сигнал пожежної тривоги, і всі мали негайно покинути приміщення. Христина переконана, що це навмисно хтось зробив, аби зірвати їй виступ.

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