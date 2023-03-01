Едет выпутываться из ловушки: эксперт объяснил, почему Лукашенко посещает Китай

Лукашенко будет просить о протекции Китая как в военной сфере, так и экономической, считает эксперт.
Политолог Андрей Вигиринский считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко полетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином, чтобы "выпутаться из ловушки", в которую попал.
Об этом политолог сказал 24 канала.
По мнению Вигиринского, у Лукашенко нет интереса в успешном завершении Россией войны, поскольку для него будут катастрофическими последствия участия в войне как союзника России.
"Если Лукашенко в Пекине будет договариваться о военном сотрудничестве с Китаем и Россией, его положение еще больше ухудшается", — подчеркнул эксперт, заметив, что решение Пекина скорее будет негативным.
"Это перечеркнет все попытки Китая на последней неделе: приглашение коалиции западных стран к диалогу, тезисы о недопущении односторонних санкций и об уважении к территориальной целостности. Как сверхдержава глобальной политики нельзя с одной стороны приглашать к миру и диалогу, а с другой – поступать так, как те, кого ты обвиняешь", – объяснил он.
Также, по словам эксперта, Лукашенко будет просить о протекции Китая, так как у него нет особых рычагов влияния на Кремль, а рынки сбыта ему крайне необходимы. Именно Китай, а не Россия — страна, вокруг которой объединяются, заметил политолог.
"К кому ты едешь просить о протекции перед условным средним братом, каким для Беларуси является Россия? К старшему брату, этим старшим братом является Китай", – подчеркнул эксперт.
Вигиринский добавил, что Лукашенко едет в Китай за инвестициями, потому что ему необходим финансовый рынок.
Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 февраля, прибыл в Китай. Там он должен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.
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