Едет выпутываться из ловушки: эксперт объяснил, почему Лукашенко посещает Китай

Лукашенко будет просить о протекции Китая как в военной сфере, так и экономической, считает эксперт.

Политолог Андрей Вигиринский считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко полетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином, чтобы "выпутаться из ловушки", в которую попал.

Об этом политолог сказал 24 канала.

По мнению Вигиринского, у Лукашенко нет интереса в успешном завершении Россией войны, поскольку для него будут катастрофическими последствия участия в войне как союзника России.

"Если Лукашенко в Пекине будет договариваться о военном сотрудничестве с Китаем и Россией, его положение еще больше ухудшается", — подчеркнул эксперт, заметив, что решение Пекина скорее будет негативным.

"Это перечеркнет все попытки Китая на последней неделе: приглашение коалиции западных стран к диалогу, тезисы о недопущении односторонних санкций и об уважении к территориальной целостности. Как сверхдержава глобальной политики нельзя с одной стороны приглашать к миру и диалогу, а с другой – поступать так, как те, кого ты обвиняешь", – объяснил он.

Также, по словам эксперта, Лукашенко будет просить о протекции Китая, так как у него нет особых рычагов влияния на Кремль, а рынки сбыта ему крайне необходимы. Именно Китай, а не Россия — страна, вокруг которой объединяются, заметил политолог.

"К кому ты едешь просить о протекции перед условным средним братом, каким для Беларуси является Россия? К старшему брату, этим старшим братом является Китай", – подчеркнул эксперт.

Вигиринский добавил, что Лукашенко едет в Китай за инвестициями, потому что ему необходим финансовый рынок.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 февраля, прибыл в Китай. Там он должен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.

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