Война в Украине может длиться и два-три года: заявление Пентагона

В США заявили, что сейчас сложно предсказать, сколько времени придется помогать Украине в войне.

Война в Украине может занять еще два-три года, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал.

Об этом представитель Пентагона сказал в ходе слушаний в Конгрессе США 28 февраля.

Кал отметил, что сложно предположить, насколько долго придется поддерживать Украину в войне, "поскольку мы не знаем точную траекторию развития конфликта".

"Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может — через два или три года. Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", — подчеркнул замминистра обороны.

Он добавил, что Украина зависит от помощи со стороны США и партнеров.

Отметим, что Кал также заявлял, что России вряд ли удастся достичь значительных успехов в войне против Украины в ближайший год. Не удастся агрессору покорить государство и в течение весеннего наступления.

Напомним, ранее президент Чехии Петер Павел предположил, что война в Украине может и не закончиться в 2023 году, а превратиться в замороженный конфликт. Политик отметил важность помощи Украине.

В то же время и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, и глава ГПСУ Сергей Дейнеко убеждены, что война все-таки закончится в этом году.

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