Війна в Україні може тривати і два-три роки: заява Пентагону

У США заявили, що зараз складно передбачити, скільки часу доведеться допомагати Україні у війні.

Війна в Україні може тривати ще два-три роки, заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал.

Про це представник Пентагону сказав під час слухань у Конгресі США 28 лютого.

Кал зазначив, що складно передбачити, наскільки довго доведеться підтримувати Україну у війні, "бо ми не знаємо точну траєкторію розвитку конфлікту".

"Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може – через два чи три роки. Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба", – наголосив заступник міністра оборони.

Він додав, що Україна залежить від допомоги з боку США та партнерів.

Зауважимо, Кал також заявляв, що Росії навряд чи вдасться досягти значних успіхів у війні проти України у найближчий рік. Не вдасться агресорці підкорити державу і протягом весняного наступу.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петер Павел припустив, що війна в Україні може і не закінчитися 2023 року, а перетворитися на заморожений конфлікт. Політик наголосив на важливості допомоги Україні.

Водночас і очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, і голова ДПСУ Сергій Дейнеко переконані, що війна таки закінчиться цього року.

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