Авария лодки с мигрантами в Италии: новые подробности трагедии

В результате инцидента во время шторма погибли по меньшей мере 65 человек.

Во вторник, 28 февраля, итальянские полицейские арестовали троих человек, предположительно, причастных к смертельному кораблекрушению. Четвертого подозреваемого сейчас разыскивают.

Об этом сообщает Reuters.

Лодка с сотнями мигрантов в воскресенье, 26 февраля, во время шторма разбилась о скалы на юге страны. По официальным данным, погибли по меньшей мере 65 человек. Спасатели рассказали, что большинство мигрантов прибыли из Афганистана, также на борту находились граждане Пакистана, Ирана, Сомали и Сирии.

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В Министерстве иностранных дел Афганистана, которое возглавляют талибы, сообщили, что в результате кораблекрушения погибли 80 граждан Афганистана. Среди них есть и дети. Родственники потерпевших прибыли в город Кротоне, чтобы найти своих близких.

Ранее мы сообщали, что в Болгарии нашли грузовик с 18 мертвыми мигрантами. Более полусотни человек запихнули в автомобиль, "как в консервную банку", они умирали из-за нехватки кислорода, рассказали правоохранители.