Атака дронов: в Полтавской ОВА рассказали, сколько целей удалось сбить

Украинцев призывали находиться в укрытиях.
Россия в ночь на 1 марта атаковала Украину вероятно иранскими дронами. В Полтавской области, предварительно, сбили до 5 БпЛА.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Предварительно известно о сбитии до 5 вражеских БпЛА. Информация уточняется. Спасибо за успешную работу ПВО! Сохраняем спокойствие! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!", — говорится в сообщении.
Напомним, в части областей Украины в ночь на 1 марта объявили воздушную тревогу. Россия атакует регионы, вероятно, иранскими дронами. После этого в Кременчуге Полтавской области прогремели несколько взрывов.
Также существует угроза ударов дронами на Киевщине.
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