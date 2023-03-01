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Атака дронов: в Полтавской ОВА рассказали, сколько целей удалось сбить

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3012
Время на прочтение
1 мин
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Атака дронов: в Полтавской ОВА рассказали, сколько целей удалось сбить

Фото: ТСН.ua

Украинцев призывали находиться в укрытиях.

Россия в ночь на 1 марта атаковала Украину вероятно иранскими дронами. В Полтавской области, предварительно, сбили до 5 БпЛА.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Предварительно известно о сбитии до 5 вражеских БпЛА. Информация уточняется. Спасибо за успешную работу ПВО! Сохраняем спокойствие! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!", — говорится в сообщении.

Напомним, в части областей Украины в ночь на 1 марта объявили воздушную тревогу. Россия атакует регионы, вероятно, иранскими дронами. После этого в Кременчуге Полтавской области прогремели несколько взрывов.

Также существует угроза ударов дронами на Киевщине.

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Дата публикации
Просмотры
3012
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